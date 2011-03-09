Рівненщина: мисливець застрелив людину, ще п’ятьох поранив

В одному із селищ Рівненської області селянин вчинив стрілянину з незареєстрованої мисливської рушниці, внаслідок чого одна особа загинула, п’ятеро отримали поранення і госпіталізовані.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Попередньо встановлено, що причиною інциденту стала сварка між чоловіком та місцевою жителькою.