Рівненщина: мисливець застрелив людину, ще п’ятьох поранив
12:05, 09 березня 2011Новини регіонів
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Госпіталізовані
В одному із селищ Рівненської області селянин вчинив стрілянину з незареєстрованої мисливської рушниці, внаслідок чого одна особа загинула, п’ятеро отримали поранення і госпіталізовані.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
Попередньо встановлено, що причиною інциденту стала сварка між чоловіком та місцевою жителькою.
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