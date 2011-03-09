У Севастополі плавець проплив 6 кілометрів у крижаній воді

Плавець-марафонець Олег СОФЯНИК 8 березня в Севастопольській бухті здійснив заплив у крижаній воді на дистанцію 6 кілометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, заплив спортсмен присвятив Міжнародному жіночому дню.

О.СОФЯНИК стартував о 8.46, а фінішував о 12.11.

Він повідомив журналістам, що пливти було досить важко, оскільки дув сильний північно-східний вітер, а температура води становила 5 градусів тепла (температура повітря - близько нуля). Спортсмен майже всю дистанцію плив кролем, частину дистанції проходив брасом, його постійно зносило течією.

Супровід на човні під час запливу забезпечував президент севастопольського клубу зимового плавання Валерій ВЕСЕЛОВ.

У березні О.СОФЯНИК планує здійснити супер-заплив через Південно-Китайське море.