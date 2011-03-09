Харківщина: електричний струм убив двох чоловіків

У Харківській області внаслідок ураження електричним струмом загинуло двоє чоловіків.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, обидва чоловіки (1979 р.н.) працювали вантажниками на одному з приватних підприємств в Ізюмі.

На території підприємства внаслідок недотримання техніки безпеки кранівником відбувся обрив електродроту, у результаті чого двоє осіб, які завантажували металобрухт у товарний вагон, були смертельно травмовані електричним струмом.