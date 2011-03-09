Сімферополь: у семи вагітних підтверджено свинячий грип

У пологовому будинку №2 Сімферополя у семи вагітних, що поступили днями з різних регіонів Криму, підтверджено так званий свинячий грип.

Як повідомив кореспонденту УНІАН по телефону представник Міністерства охорони здоров`я Криму, «на 7 березня було дев`ять «підозрілих» жінок: троє з Сімферополя, по одній із Євпаторії, Феодосії, Сакського, Сімферопольського, Білогірського та Чорноморського районів. У них узято аналізи. А/H1N1 виявлено у семи - з Сімферополя, Євпаторії, Феодосії, Сакського та Сімферопольського районів». Стан хворих жінок - задовільний.

Приміщення пологового будинку оброблені дезинфікуючими засобами, введено масковий режим.