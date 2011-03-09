У Черкасах безкоштовно імунізують проти гепатиту В

У Черкасах розпочато соціальний проект з профілактики гепатиту В. За підтримки МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні» близько 300 черкасців, які належать до груп ризику, зможуть найближчим часом пройти безкоштовну вакцинацію від гепатиту В. Про це кореспонденту УНІАН повідомила директор Благодійного фонду «ВАМ» Марія УШКОВА.

За словами М.УШКОВОЇ, Україна має найвищу поширеність ВІЛ/СНІДу в Європі. Останнім часом зростають показники захворюваності і на гепатити. Тому профілактика гепатитів на сьогодні є надзвичайно актуальною. І благодійні організації реалізовують соціальні проекти, пов’язані з профілактикою гепатиту В. Торік пілотні проекти з успіхом пройшли в Києві, Одесі та Миколаєві.

За цим благодійним проектом, на одну людину припадає близько 1,5 тис. грн. Держава не в змозі виділяти такі кошти, як може це зробити благодійні фонди. А цей проект у першу чергу орієнтований групи ризику.

До груп ризику належать споживачі ін’єкційних наркотиків, особи секс-бізнесу та гомосексуалісти. А також споживачі ін’єкційних наркотиків, які є найуразливішою групою населення, адже мають справу з кров’ю. Також цей проект ми реалізовуємо спільно з організацією «Гей-Альянс», підкреслила М.УШКОВА.

Черкасці, які належать до цих груп ризику, можуть звернутися у поліклініку№4 Черкас. Спочатку пацієнтів оглянуть лікарі та проконсультують психологи, щеплення проходитиме під суворим наглядом лікарів. Допомога надаватиметься анонімно та конфіденційно.