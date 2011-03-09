Сім'ям з онкохворими дітьми дали 50-% пільгу на оплату послуг ЖКГ

У Сумах сім сімей, що виховують онкохворих дітей, за рішенням виконкому міської ради отримають 50-% пільгу з оплати послуг ЖКГ. З міського бюджету на покриття цих витрат виділять 15 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, виконком ініціює внесення змін до міської програми «Суми - територія добра та милосердя». Для соціальної підтримки сімей, в яких виховуються онкохворі діти, виконком вирішив надати 50-% пільгу з оплати послуг ЖКГ - за газ і електроенергію, водопостачання та водовідведення, квартплату, вивезення сміття, опалення. Пільга надається за умови, що доходи на одного члена сім`ї з урахуванням грошового еквіваленту пільги за спожиті житлово-комунальні послуги за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, не перевищують двох прожиткових мінімумів на одну особу відповідних основних соціальних і демографічних груп населення, що діють на момент звернення.

Як повідомила начальник міського управління праці та соціального захисту населення Тетяна МАСИК, в Сумах проживає 41 сім`я, де є такі діти.

«В даний час 28 сімей можуть звернутися з питань отримання пільги, п`ятьом сім`ям відмовлено в зв`язку з тим, що їхні доходи перевищують встановлений розмір», - сказала вона.

Вона також зазначила, що зараз готові документи на надання пільг ще шести сім`ям, які мають право на таку пільгу.