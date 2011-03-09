На Вінниччині 2-річний хлопчик напився солярки
15:15, 09 березня 2011Новини регіонів
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Лишився без нагляду
У селі Тернівка Крижопільського району Вінницької області дворічний хлопчик, залишений без нагляду дорослих, напився солярки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління МНС у Вінницькій області, до лікарні з діагнозом отруєння потрапив дворічний хлопчик з села Тернівка. Малюк отруївся в результаті вживання дизельного пального. Після проведення комплексу реанімаційних заходів стан здоров’я дитини медики кваліфікують як середньої тяжкості.
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