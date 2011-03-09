Сумщина: на «Репродуктивне здоров'я» виділять 4 млн грн

У Сумській області в нинішньому році на реалізацію Програми «Репродуктивне здоров`я нації», розрахованої на п`ять років, заплановано виділити понад 4 мільйони гривень. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила заступник голови Сумської облдержадміністрації Тамара ІЩЕНКО.

За її словами, для втілення у життя заходів програми понад 2 млн. грн. надійде з обласного бюджету, а ще близько 2 млн. грн. - з місцевих бюджетів та позабюджетних джерел.

«На ці кошти планується придбати апарати для проведення ультразвукових досліджень для обласного перинатального центру, Роменської та Шосткінської центральних районних лікарень, реанімобіль з сучасним обладнанням для обласної виїзної акушерської бригади. З метою дошлюбного консультування буде розширено мережу «Клінік, дружніх до молоді», - розповіла Т. ІЩЕНКО.