У Шацьку на Волині відкрили поліклінку

У Шацьку Волинської області відкрили районну поліклінку, будівництво якої було розпочато 15 років тому, але через брак коштів тимчасово припинялось.

Цього року на добудову з державного бюджету було виділено 11 млн. грн. Кошторисна вартість будівництва - понад 22 млн. грн., повідомили УНІАН у прес-службі Волинської облдержадміністрації.

Поліклініка розрахована на 600 відвідувачів у день.