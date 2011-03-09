У Шацьку на Волині відкрили поліклінку
16:36, 09 березня 2011Новини регіонів
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Будівництво розпочали 15 років тому
У Шацьку Волинської області відкрили районну поліклінку, будівництво якої було розпочато 15 років тому, але через брак коштів тимчасово припинялось.
Цього року на добудову з державного бюджету було виділено 11 млн. грн. Кошторисна вартість будівництва - понад 22 млн. грн., повідомили УНІАН у прес-службі Волинської облдержадміністрації.
Поліклініка розрахована на 600 відвідувачів у день.
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