Сумщина: від холоду загинули 13 осіб

У Сумській області з початку року 71 людина постраждала під час перебування на морозі, а 13 загинули від переохолодження.

Зокрема, як передає кореспондент УНІАН, за даними центру пропаганди управління МНС України в Сумській області, днями в центральні районні лікарні поступили дві жінки - 38-річна жителька села Боромля Тростянецького району і 74-річна жителька міста Конотоп. Обидві були госпіталізовані з діагнозом обмороження стоп ніг І та ІІ ступенів. Крім того, 62-річний чоловік у нетверезому стані повертався з міста Охтирка в село Михайленкове. Від втоми він зупинився і заснув на морозному повітрі. Перехожі доставили його в Охтирську ЦРЛ. Лікарі констатували обмороження обох стоп II ступеню.