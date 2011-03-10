У Каневі отруїлися відвідувачі місцевого кафе-бару
08:22, 10 березня 2011Новини регіонів
0
Середній ступінь тяжкості
У Каневі Черкаській області протягом 8-9 березня до інфекційного відділення центральної районної лікарні з попереднім діагнозом “гострий гастроентероколіт” було госпіталізовано 10 осіб, які відвідували місцевий кафе-бар “На околиці”.
Як повідомляє прес-служба МНС, перебіг захворювання госпіталізованих – середнього ступеню важкості.
Фахівці СЕС проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter