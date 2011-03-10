У Києві зріс рівень захворюваності на грип

У Києві за тиждень рівень захворюваності на грип зріс на 8%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Головного управління охорони здоров’я КМДА.

Так, у порівнянні з попереднім тижнем (з 28 лютого до 6 березня), рівень захворюваності зріс на 8%. Загалом, минулого тижня зареєстровано 25 тис. 89 хворих на грип та інші ГРВІ, що нижче епідемічного порогу на 12,5%. У лікувально-профілактичні заклади міста з приводу грипу та інших гострих респіраторних захворювань звернулося 25 тис. 89 осіб, з них 10 тис. 945 дорослих та 14 тис. 144 дітей.

Головне управління охорони здоров’я КМДА закликає громадян уникати місць скупчення людей, а при перших ознаках захворювання залишатися вдома та звертатися до лікаря.