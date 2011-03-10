У Маріуполі немає коштів на лікування ВІЛ-інфікованих - медики

У Маріуполі Донецької області медики заявляють, що на лікування ВІЛ-інфікованих жителів міста сьогодні не вистачає коштів.

Про це повідомив директор Маріупольського міського центру з профілактики і боротьби зі СНІДом Павло ДОВГАЛЕВСЬКИЙ, пише місцевий сайт ilich.in.

За його словами, антиретровірусна терапія сьогодні доступна лише вагітним і дітям.

«На жаль, ні ліків, ні фінансування не вистачає. Цього року на мінімальне медикаментозне забезпечення необхідно 820 тис. грн., поки виділено 400 тис. грн. Першу партію препаратів закуплено, однак вистачить їх лише на один місяць», - відзначив П.ДОВГАЛЕВСЬКИЙ.

При цьому він додав, що для обстеження населення в Маріуполі придбано 110 тис. тест-систем. Згідно з національною програмою боротьби зі СНІДом, вагітним жінкам тест має надаватися безплатно, однак на сьогодні програма виконується лише на 42%, решту тестів «доведеться докупати».

П.ДОВГАЛЕВСЬКИЙ констатував, що з початку року в Маріуполі народилося 18 дітей від ВІЛ-інфікованих матерів, в одного з малюків вже остаточно підтверджено діагноз ВІЛ, результати аналізів інших будуть відомі найближчим часом.

«Сьогодні у Маріуполі працюють три центри довіри, в яких кожний охочий може пройти обстеження на ВІЛ-інфекцію, однак проблема у тому, що далеко не всі, дізнавшись про свій позитивний статус, стають на облік», - відзначив лікар.

Всього на сьогодні у Маріупольському міському центрі з профілактики і боротьби зі СНІДом перебувають на обліку 4 тис. 678 осіб, зазначено в повідомленні.