У Криму оголошено штормове попередження

10:15, 10 березня 2011
Новини регіонів
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Ожедежиця, сильний сніг

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження у регіоні на сьогодні через погіршення погодних умов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління, очікується посилення вітру до 25-30 м/с, ожеледиця, сильний сніг, місцями налипання мокрого снігу.

В акваторії Азовського моря очікується посилення поривчастого вітру до 30 м/с, хвилювання моря, обмерзання суден.

 

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