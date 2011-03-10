У Криму оголошено штормове попередження

Ожедежиця, сильний сніг

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження у регіоні на сьогодні через погіршення погодних умов. Як повідомили УНІАН у прес-службі управління, очікується посилення вітру до 25-30 м/с, ожеледиця, сильний сніг, місцями налипання мокрого снігу. В акваторії Азовського моря очікується посилення поривчастого вітру до 30 м/с, хвилювання моря, обмерзання суден.

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