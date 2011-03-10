У Сімферополі автобус перевернувся на льоду
11:26, 10 березня 2011Новини регіонів
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Постраждали 14 осіб
Сьогодні вранці в Сімферополі через утворення кірки льоду на дорозі перевернувся автобус, постраждали 14 осіб.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського управління ДАІ.
«Пішов крижаний дощ, на дорозі утворилася кірка льоду. Водій не впорався з керуванням - автобус розвернуло, викинуло за межі проїжджої частини і він перевернувся на правий бік», - зазначається у прес-релізі.
У момент аварії в салоні перебували 22 пасажири, з них 14 звернулися по допомогу до лікарні. Тяжко травмованих серед них немає, повідомили в ДАІ.
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