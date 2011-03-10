Запоріжжя: через неувагу матері підліток відстав у розвитку

У Запоріжжі до кримінальної відповідальності за злісне невиконання батьківських обов`язків притягується мати 11-річного підлітка, який через неувагу матері дотепер не вміє читати, писати та істотно відстає у розвитку.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області.

Факт невиконання 28-річною жителькою Запоріжжя батьківських обов`язків було виявлено співробітниками прокуратури міста. Вони встановили, що "дитина не відвідувала дошкільні заклади, пішла до школи лише у 9 років і у результаті ставлення до неї матері на сьогодні не тільки не вміє читати і писати, а й має тяжку затримку психічного розвитку зі зниженням рівня інтелекту і деформацією особи".

Дії матері, що призвели до таких наслідків для дитини, кваліфіковані прокуратурою як злочин, передбачений ст. 166 Кримінального кодексу України - "Злісне невиконання обов`язків з догляду за дитиною".

"На сьогодні вже зібрано доказову базу, жінці висунуто звинувачення, матеріали кримінальної справи передано до суду", - повідомили в прес-службі.

Відповідно до КК України, підсудній загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.