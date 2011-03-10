У Керчі машина впала з мосту на товарний потяг
13:57, 10 березня 2011Новини регіонів
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Двох осіб травмовано
У Керчі сьогодні вночі легковий автомобіль впав з мосту на навантажений вугіллям залізничний вагон потягу, що стояв, а потім - на колію.
Про це кореспондента УНІАН телефоном повідомив співробітник Керченського управління ДАІ.
31-річний водій і 28-річний пасажир одержали численні травми, їх доставлено до лікарні.
Машина «Субару» розбита. «Акумулятор лежав на мосту, а сам автомобіль - внизу», - сказав співробітник ДАІ.
Причини аварії з’ясовує слідство.
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