Жінка продала свого 2-річного сина за 10 тис грн

Прокуратура Кіровоградської області завершила слідство і передала до суду кримінальну справу щодо жительки Долинська, яка продала свого сина за 10 тис. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

Встановлено, що жінка зловживала спиртними напоями і вела аморальний спосіб життя. Маючи дворічного сина, вона протягом 2009-2010 років не займалась його вихованням, постійно залишала голодним, в антисанітарних умовах і без догляду. 22 грудня минулого року жінка продала хлопчика за 10 тис. грн.

Кримінальну справу порушено за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) та ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми, або здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина) Кримінального кодексу України.