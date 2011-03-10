66-річну породіллю, яка народила дівчинку, виписали додому

Жительку Чернігова Валентину ПІДВЕРБНУ, яка у 66 років народила дівчинку, виписали з пологового будинку додому.

Як повідомили УНІАН у пологовому будинку, спонсори подарували немовляті ліжечко, візочок і комбінезон, а пологовий будинок організував доставку породіллі додому.

За інформацією чернігівського Центру соціальних служб для дітей, сім`ї та молоді, від соціального супроводу та гуманітарної допомоги жінка відмовилася. Проте дитину відвідуватимуть медичні сестри і педіатри.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у В.ПІДВЕРБНОЇ з’явився шанувальник – 80-річний військовий пенсіонер, що живе у Росії. Він дізнався про неї з газет і хоче познайомитися. Чоловік готовий допомагати жінці матеріально, а після знайомства не виключає одруження.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові жінка у 66 років народила дівчинку, яка є її першою дитиною. Дитина, зачата за допомогою штучного запліднення, народилася доношеною і здоровою.