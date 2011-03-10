Донеччина: цієї зими "свинячий" грип виявили у 14 хворих

У Донецькій області нинішньою зимою в 14 хворих підтверджено грип A (H1N1).

Про це повідомили в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічної станції. Згідно з повідомленням, за даними вірусологічних досліджень встановлено у пацієнтів переважно грипозна етіологія захворювання, що зумовлені вірусами грипу А (30,6%) і В (10,5%). Наявність пандемічного грипу A (H1N1) підтверджено у 14 хворих методом полімеразної ланцюгової реакції.

Характеризуючи в цілому ситуацію з захворюванням на ГРВІ та грип населення регіону, епідеміологи зазначили, що загальний показник захворюваності - 78,7 випадків на 10 тис. населення, тобто, на 6% нижче епідпорогу. Серед хворих більшість (56,1%) - діти.

-Заепідпоказниками тимчасово призупинено навчально-виховний процес у 16 школах області та 2 дитячі дошкільні установи, а також в окремих класах і групах навчально-виховних закладів.