На Волині мати морила голодом своїх трьох дітей

Прокуратура Волинської області порушила кримінальну справу проти жительки м. Володимир-Волинський, яка ухилялася від утримання трьох своїх малолітніх дітей та не виконувала обов’язки з догляду за ними.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

За словами старшого помічника прокурора області з питань захисту прав і свобод неповнолітніх Олексія ГОМАНЮКА, проживаючи в антисанітарних умовах, 10-річна дівчинка та 2-річний і 4-річний хлопчики були позбавлені повноцінного харчування й часто хворіли. Їхня ж мати, отримуючи від держави допомогу з догляду за дитиною до 3-х років, допомогу при народженні дитини та допомогу як одинока матір трьох дітей, ці гроші на утримання й лікування дітей не витрачала, натомість зловживала алкогольними напоями.

Як також зазначено в повідомленні, через наявну заборгованість зі сплати комунальних платежів у помешканні було відключено електроенергію. Внаслідок самовільного підключення до енергопостачання та замикання електропроводки в листопаді минулого року в квартирі сталася пожежа, під час якої діти отримали важкі термічні опіки та отруєння чадним газом і на тривалий час були госпіталізовані в лікувальні установи.

Наразі досудове слідство у кримінальній справі триває.