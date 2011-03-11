Кіровоградщина: на медиків завели кримінальну справу за хабарі

На Кіровоградщині прокуратура порушила кримінальну справу стосовно службових осіб Олександрівської центральної районної лікарні, які вимагали гроші з породіль.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.

Медики, перевищуючи службові повноваження, під виглядом сплати «благодійних внесків» вимагали від пацієнтів, які народжували дітей самостійно, сплатити по 300 грн., операція кесаревого розтину коштувала 1,2 тис. грн.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.184 та ч.1 ст.365 Кримінального кодексу України, проводиться досудове слідство.