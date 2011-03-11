У лікарнях Сімферополя введено карантин і масковий режим

Надзвичайна протиепідемічна комісія при Сімферопольській міській раді ухвалила рішення ввести карантин і масковий режим у лікувально-профілактичних установах і організованих колективах міста для попередження розповсюдження випадків грипу й гострої респіраторної вірусної інфекції.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі міськради, уточнивши, що рішення було ухвалено днями.

«Карантин в установах діятиме до зниження епідеміологічного порогу в місті», - вирішили члени комісії.

За даними міськради, у зв`язку з ухваленим рішенням «буде здійснено низку заходів із забезпечення моніторингу за станом здоров`я дітей і учнівської молоді, своєчасного виявлення хворих на ГРВІ і грип і надання хворим невідкладної допомоги».

Також комісія ухвалила рішення зобов`язати керівників шкільно-дошкільних закладів узяти під особистий контроль дотримання протиепідемічного і санітарно-гігієнічного режимів, особливо у закладах закритого типу (провітрювання, вологе прибирання із застосуванням дезинфікуючих засобів).

Вони також не повинні допускати перебування в закладах хворих дітей і співробітників.

Управління охорони здоров`я просить сімферопольців у випадках захворювання на ГРВІ не займатися самолікуванням.

За два місяці цього року, за даними міськради, в Сімферополі зареєстровано 17161 випадок ГРВІ, що на 11% вище аналогічного періоду 2010 року, 21 випадок грипу проти 133 випадків за аналогічний період 2010 року.