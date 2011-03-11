Сумщина: на зупинці знайшли труп новонародженої дитини

На Сумщині до чергової частини Тростянецького райвідділу міліції звернулася жінка і повідомила, що в селі Боромля Тростянецького району за автобусною зупинкою вона знайшла труп новонародженої дитини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у СЗГ УМВС України в Сумській області, сьогодні міліція з’ясовує всі обставини пригоди і розшукує ймовірних свідків події.