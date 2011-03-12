Суми: влада співпрацюватиме з Асоціацією молодих медиків

Сумська обласна державна адміністрація та Асоціація молодих медиків регіону підписали меморандум про співпрацю, передає кореспондент УНІАН.

«Підписання меморандуму - важливий крок до покращення якості та доступності надання медичної допомоги, підвищення престижу лікарської професії, запровадження новітніх технологій в медицині», - зазначив під час церемонії підписання меморандуму голова Сумської ОДА Юрій ЧМИРЬ.

За його словами, на Сумщині триває модернізація медичної галузі у рамках реалізації програми Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «Україна - для людей»: створюється медичне містечко в Сумах, будується Охтирська районна лікарня, зводиться друга черга Сумського обласного психоневрологічного диспансеру, оснащується надсучасним обладнанням онкологічний диспансер.

Відповідно до положень меморандуму, обласна влада Сумщини залучатиме представників Асоціації до роботи консультативно-дорадчих органів, участі в нарадах, «круглих столах», створення проектів програм та нормативно-правових актів з питань медицини, сприятиме розвитку методичної і технічної бази медичних закладів.

Зі свого боку, молоді медики зобов’язуються долучатися до поліпшення медичної допомоги області, брати активну участь у громадських слуханнях, конференціях з актуальних питань.

«Дієва співпраця Асоціації з керівництвом області має на меті модернізацію галузі охорони здоров’я, формування молодого покоління медиків, популяризацію досягнень практичної охорони здоров’я області, здорового способу життя», – зауважив голова Сумської обласної громадської організації «Асоціація молодих медиків Сумщини» Ярослав ЛАТА.

Ю.ЧМИРЬ доручив до кінця березня створити електронну базу даних вакансій медичних працівників регіону, що, на його переконання, дасть можливість молодим фахівцям отримувати актуальну інформацію про можливість працевлаштування.