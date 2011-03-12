У Криму 27 тисяч курей загинули від голоду

Міліція порушила кримінальну справу за фактом загибелі від голоду 27 тисяч курей-несучок у птахівницькому господарстві в Красногвардійському районі Криму.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму.

«Причиною загибелі є виснаження птахів, яких не годували впродовж тривалого часу», - встановили співробітники правоохоронних і контролюючих органів у ході організованої прокуратурою перевірки.

Справу заведено за статтею «жорстоке поводження з тваринами». Санкція частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України - штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт до шести місяців.

Керівника і ветлікаря птахівницького господарства, а також лікаря районної державної ветлікарні притягнуто до адміністративної відповідальності. На керівника підприємства накладено адміністративне стягнення за порушення правил утилізації загиблих птахів.

Наглядове відомство Красногвардійського району внесло подання начальнику райуправління ветмедицини про усунення порушень вимог законодавства про ветеринарну медицину й притягнення до відповідальності посадовців райдержветлікарні.

Як повідомляв УНІАН, кури-несучки загинули в лютому на фермі товариства з обмеженою відповідальністю «Баїр». Птахів тривалий час годували лише мармуровою крихтою.