Волинь: створять центр реабілітації "серцевих" хворих

На Волині створять центр реабілітації хворих з серцево-судинними захворюваннями. Він буде заснований на базі кардіологічного відділення обласної клінічної лікарні в Боголюбах, поблизу Луцька.

Про це повідомили у прес-службі Волинської обласної ради.

За словами заступника голови облради Валентина ВІТЕРА, медики приступлять до заснування Центру реабілітації, як тільки розпочнеться фінансування Програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань «Волинькард» на 2011-2013 роки. Вона була затверджена рішенням третьої сесії обласної ради від 3 березня 2011року.

Серед основних заходів, передбачених у Програмі - створення міжрайонних центрів із забезпеченням умов для ранньої діагностики та невідкладного лікування гострих коронарних захворювань та проведення тромболізису при інфаркті міокарда; забезпечення цілодобового проведення коронарографії та стентування хворим з гострими коронарними захворюваннями на базі Волинської обласної клінічної лікарні. А також розвиток системи вторинної профілактики та диспансерного нагляду за хворими, які перенесли інфаркт міокарда чи інсульт по всій області, налагодження системи вчасного коронарографічного обстеження з послідуючим кардіохірургічним лікуванням хворих з високим ризиком інфаркту міокарда на базі Волинської обласної клінічної лікарні.

Обсяг фінансування, згідно з Програмою, на 2011 рік, становить 1,9 млн. грн. Всього, на фінансування Програми на 2011-2013 роки передбачено майже 5 млн. грн.

На сьогодні у Волинській області зареєстровано 538 тис. хворих із серцево-судинними захворюваннями. В тому числі, з ішемічною хворобою серця 170 тис., стенокардією 46 тис. осіб.

