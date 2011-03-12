У лікарнях Прикарпаття кисень використовували з порушенням

У лікарнях Прикарпаття виявлено понад 100 порушень при використанні медичного кисню.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держгірпромнагляду в Івано-Франківській області.

Так, інспекторами управління Держгірпромнагляду в ході перевірки стану охорони праці в лікувально-профілактичних закладах Прикарпаття, які використовують медичний кисень, виявлено 111 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, призупинено експлуатацію 21-ї одиниці обладнання, до адміністративної відповідальності притягнуто 10 посадових осіб.

Зокрема, встановлено, що деякі заклади не отримали дозвіл від органів Держгірпромнагяду на експлуатацію посудин, що працюють під тиском, в окремих лікувально-профілактичних закладах немає проектів на кисневий трубопровід постачання кисню в приміщення, а зберігання кисневих балонів здійснюється без ковпаків.

Довідка УНІАН. На території Івано-Франківської області функціонує 57 лікувально-профілактичних закладів, з них 47 використовують медичний кисень, 11 - кисневі станції. У 36 лікарнях киснепостачання здійснюється від киснево-розподільчих пунктів, а також при допомозі 35 кисневих концентраторів. Транспортування та заміну кисневих балонів, технічний огляд, гідравлічне випробування, посвідчення кисневих балонів у перелічених медичних закладах виконується спеціалізованим підприємством ВАТ «Львівський хімічний завод» згідно укладених відповідних договорів.