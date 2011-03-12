У Тернополі екстренні служби можна викликати за допомогою SMS

У Тернополі люди з вадами слуху та мови можуть тепер викликати екстренні служби з допомогою SMS-повідомлення. Як повідомляє кореспондент УНІАН, в рамках акції «Почуй мене» виділено три номери, відіславши на які SMS можна викликати рятувальників, міліцію або швидку. У свою чергу диспетчер, отримавши SMS-повідомлення, по пошуковій базі даних зможе одразу встановити, хто саме його надіслав, де проживає людина, на яку хворобу страждає і навіть яких ліків пацієнт потребує.

Базу людей з вадами слуху надала обласна організація Українського товариства глухих, в ній – понад 1,5 тис. жителів області з вадами слуху.

Тернополян, які хотіли б приєднатися до проекту, закликають звертатися в УТОГ та внести свої персональні дані у єдину базу. Наразі проект «Почуй мене» уже діє у Вінниці, Чернігові, Білій Церкві, Козятині та Житомирі.