Кіровоградщина: захворюваність на грип зросла вп’ятеро

За останній тиждень кількість випадків захворювання на грип у Кіровоградській області збільшилась уп’ятеро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі обласного державного телебачення заявив головний державний санітарний лікар області Федір ЧОРНИЙ.

За його словами, минулого тижня на Кіровоградщині було зафіксовано 185 випадків захворювання, тоді як у попередній — 35. Лабораторні аналізи підтвердили, що у сімох хворий виявлено вірус свинячого грипу (з жовтня 2010 року в області зафіксовано 17 таких випадків).

Ф. ЧОРНИЙ також відзначив, що в області спостерігається незначне перевищення епідеміологічного порогу. Минулого тижня карантинні заходи запроваджено в одному дитсадку, 3 школах, а також в 23 класах у 5 районах. На стаціонарному лікуванні у медичних закладах області перебувають 413 осіб, більша частина з них – діти. Летальних випадків не зафіксовано.