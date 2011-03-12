Черкащина: при зіткненні іномарок одна людина загинула

У Черкаській області в дорожньо-транспортній пригоді одна людина загинула, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, аварія сталася сьогодні, 12 березня, близько 4 години ранку поблизу села Мала Севастянівка Христинівського району. Водій автомобіля «Mitsubishi Lancer», не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем «Ford Escort».

Внаслідок ДТП 30-річний водій автомобіля «Ford Escort» загинув на місці. Його пасажир та двоє інших осіб, що знаходились в автомобілі «Mitsubishi Lancer», отримали травми.