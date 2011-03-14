3-річний хлопчик потрапив до реанімації після побоїв прийомної матері

На Житомирщині 3-річний хлопчик опинився у реанімації після застосування “виховних методів" його прийомної матері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі УМВС України в Житомирській області.

За повідомленням, хлопчик проживав у прийомній сім’ї, яку у жовтні 2010 року створила 40-річна жителька Овруча.

Вона вже мала 19-річну дочку, а з чоловіком розлучилась. Керуючись лише їй відомими мотивами, вирішила взяти двох дівчаток-сиріт на виховання. Незабаром такі знайшлися в одному з інтернатних закладів області, однак з’ясувалось, що у них є ще й молодший братик. Тож у прийомній сім’ї з’явилося одразу троє малолітніх дітей 6, 4, та 3 років, - повідомили у прес-службі міліції.

“Прийомна мати зізналася працівникам міліції, що хлопчик начебто неслухняний і впертий, тому вона, вкотре розгнівавшись на дитину, почала «виховувати» її по-своєму. Від отриманих тілесних ушкоджень хлопчик знепритомнів, тоді жінка й викликала швидку.

Дитину доставили до Овруцької районної лікарні “каретою” швидкої допомоги, де його терміново прооперували. Наразі він перебуває у вкрай тяжкому стані у реанімаційному відділенні.

Жінку затримано. Двох інших дітей вилучено із сім’ї і тимчасово передано під опіку благодійної організації.

За даним фактом проти прийомної матері порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.