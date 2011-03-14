Дніпропетровщина: з дрейфуючої крижини врятовано 7 рибалок

У Дніпропетровській області з дрейфуючої крижини врятовано 7 рибалок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався учора о 12.35 поблизу села Ямбург на річці Дніпро.

Внаслідок відриву прибережного льоду на дрейфуючій крижині (близько 1 км від берега) опинилися 7 рибалок, які самостійно не могли дібратися берега.

О 13.20 підрозділом аварійно-рятувальної частини на водних об’єктах Головного управління МНС в Дніпропетровській області за допомогою катера „Марс-700” на повітряній подушці рибалок у задовільному стані знято з крижини та доставлено до берега.

Координацію рятувальних робіт здійснювала оперативна група Головного управління МНС в Дніпропетровській області.