В Івано-Франківську зібрали кошти для онкохворих дітей

В Івано-Франківську на благодійному вечорі для допомоги онкохворим дітям зібрали понад 10 тисяч гривень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому. За наданою інформацією, концертну програму для благодійного вечора організував муніципальний Центр дозвілля. У вечорі взяли участь Івано-Франківська дитяча хореографічна школа, дует “Тандем”, колектив сучасного танцю “Мастер”, інші виконавці.

На акції вдалося зібрати 10325 гривень, які перерахують на лікування онкохворих дітей міста.

Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради висловив щиру подяку всім, хто долучився до участі у проведенні благодійного вечора.