В Івано-Франківську зібрали кошти для онкохворих дітей
11:29, 14 березня 2011Новини регіонів
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Відбувся благодійний вечір
В Івано-Франківську на благодійному вечорі для допомоги онкохворим дітям зібрали понад 10 тисяч гривень.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому. За наданою інформацією, концертну програму для благодійного вечора організував муніципальний Центр дозвілля. У вечорі взяли участь Івано-Франківська дитяча хореографічна школа, дует “Тандем”, колектив сучасного танцю “Мастер”, інші виконавці.
На акції вдалося зібрати 10325 гривень, які перерахують на лікування онкохворих дітей міста.
Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради висловив щиру подяку всім, хто долучився до участі у проведенні благодійного вечора.
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