У поїзді Львів–Москва розбили вікно – одного пасажира травмовано

13 березня о 18:10 на зупиночній платформі Тарасівка перегону Боярка – Вишневе Південно–Західної залізниці невідомі особи розбили бокове скло у вагоні поїзда №74 Львів – Москва. Одного з пасажирів було травмовано. Про це повідомляється в пресс-релізі «Укрзалізниці», переданому УНІАН.

Згідно із повідомленням, травми постраждалого пасажира виявилися незначними.

Разом із тим «Укрзалізниця» повідомляє про ще два випадки вандалізму, через які пошкоджено рухомий склад. Перший стався 14 березня о 17:40 на зупиночній платформі Парникова, перегону Бровари–Бобрик, другий - о 12:20 на станції Святошин у поїзді № 170 Київ–Львів, в обох випадках сторонніми особами розбито скло в кабіні машиніста. Постраждалих немає.

«Такі випадки викликають серйозне занепокоєння, адже крім значних матеріальних збитків дії зловмисників безпосередньо впливають на безпеку руху поїздів, створюють реальну загрозу життю пасажирів та працівників транспорту. Слід зауважити, що наразі в Україні ведеться робота із запровадження швидкісного руху і такі дії можуть призвести до більш трагічних наслідків», - підкреслюється в пресс-релізі «Укрзалізниці»

Зважаючи на проблему та з метою зменшення кількості випадків втручання в діяльність транспорту і незаконних посягань на вантажі і майно залізниць, «Укрзалізниця» ініціювала прийняття Закону України 2742-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за втручання в діяльність транспорту», який набув чинності на початку 2011 року.