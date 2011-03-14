Черкащина: посадовці інтернату украли 60 тис. грн

На Черкащині порушено кримінальну справу за фактом зловживань посадовців школи-інтернату для дітей-інвалідів.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Черкаської області Ольга ЛАКТІОНОВА з посиланням на старшого помічника прокурора Черкаської області Ольгу ЗАВАЛКО, прокуратурою області порушено кримінальну справу стосовно посадових осіб школи-інтернату, які незаконно привласнили близько 60 тисяч гривень з державного бюджету. З’ясувалося, що чиновники підвищили собі посадові оклади на 25% за шкідливі і важкі умови праці, проте жоден з них не працював у відділеннях та не обслуговував хворих дітей.

Гроші на свою зарплату чиновники забрали з коштів, передбачених на харчування та лікування 175 дітей-інвалідів, які мають вади розумового та фізичного розвитку.