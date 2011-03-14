У Чернігові псевдоміліціонер пограбував школяра

У Чернігові молодий чоловік, представившись міліціонером, пограбував п`ятикласника.

Як повідомила УНІАН помічник начальника міського відділу міліції Наталія ЧОВПИЛО, на вулиці до трьох учнів 5-го класу однієї із чернігівських шкіл підійшов молодий чоловік і повідомив, що шукає злочинця, який викрав мобільний телефон. І саме цей мобільний телефон знаходиться зараз в одного з хлопців. Діти повірили незнайомцю. Телефон незнайомець забрав, але пообіцяв повернути через пів години у дільничному пункті міліції, який знаходиться неподалік. Запросив прийти до нього хлопця разом із своїм батьком.

Учень разом з батьком прийшли у вказаний час до дільничного пункту міліції. А там з`ясувалося, що чоловік, який представився міліціонером, шахрай.

Опитавши дітей, співробітники міліції склали фоторобот незнайомця. За кілька днів правоохоронці затримали грабіжника. Ним виявився 20-річний чернігівець, раніше судимий за пограбування і шахрайства. Мобільний телефон, який він забрав у хлопця, знайшли у ломбарді, куди грабіжник здав його за 100 гривень.

На сьогодні стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж), санкція якої передбачає до шести років позбавлення волі. Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.