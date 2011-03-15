Херсонщина: шукають двох рибалок, які провалилися під лід
10:19, 15 березня 2011Новини регіонів
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В Херсонській області рятувальники МНС шукають двох зниклих рибалок.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Управління МНС в Херсонській області, сьогодні близько 04:30 в смт Білозерка на озері Біле двоє чоловіків під час рибалки побачили як невідомий чоловік провалився під лід. Чоловіки, намагаючись врятувати потерпілого, теж провалилися під лід. Один з них зміг вибратися самостійно, а двоє зникли.
За фактом надзвичайної події водолазами УМНС області розпочато пошуки зниклих на воді людей – 48-річного жителя м. Херсона та іншого рибалки, особа якого встановлюється.
Станом на 14:00 пошуки результатів не дали.
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