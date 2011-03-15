Донеччина: в нинішню епідемію від грипу померли 9 осіб

У Донецькій області з початку нинішньої епідемії захворюваності на грип і ГРВІ (з 1 листопада 2010 року по 11 березня 2011 року) померли 9 чоловік.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на управління охорони здоров`я ОДА. Згідно з повідомленням, за період з початку епідемії в області зареєстровано 9 випадків смерті від грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій, зокрема, один випадок смерті з них враховано як материнська смертність. Серед померлих 8 підтверджених випадків грипу А(Н1N1) і один випадок - грип типу «В».

У ОГА відзначили, що в цілому за період з 1 листопада по теперішній час в області було зареєстровано 510,6 тис. випадків грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій.

З початку епідемії було госпіталізовано 17 тис. чоловік, зокрема, за період з 4 по 11 березня госпіталізовано 1088 хворих, із них 341 – дорослих (зокрема 68 вагітних і породіль) і 747 дітей.

У реанімаційних відділеннях лікувальних установ області в даний час перебуває 11 чоловік хворих на грип і ГРВІ (з них 4 – вагітні жінки), один із цих хворих (не з числа вагітних жінок) перебуває на штучній вентиляції легенів.