У Севастополі відкрито гуртожиток для випускників дитбудинків

У Севастополі сьогодні відбулося урочисте відкриття гуртожитку для повнолітніх випускників дитячих будинків міста - комунальної установи «Севастопольський соціальний гуртожиток».

Як передає кореспондент УНІАН, гуртожиток розташований на вулиці Коломійця, у ньому передбачено проживання 30 осіб, які не мають власного житла.

Приміщення на першому поверсі житлового будинку під згадану комунальну установу було виділено у 2007 році і відремонтовано за кошти міського бюджету. У ньому є 12 житлових кімнат, санвузлів, кімнати для відпочинку, кухні, спортзал.

Проживання в гуртожитку буде безкоштовним, але тимчасовим, студентам - до досягнення 23-річного віку, працюючим - до 20-річчя. На їхні місця в гуртожиток селитимуть нових випускників дитячих будинків.

На сьогодні в місті є 17 кандидатів на проживання в цьому гуртожитку, заселення очікується у кінці березня.

Побувавши на відкритті гуртожитку, голова Севастопольської міської держадміністрації Валерій САРАТОВ заявив журналістам, що «дав завдання у цьому році зробити документацію з реконструкції ще одного будинку - в Балаклавському районі». «Наступного року будемо там робити ще один такий гуртожиток», - сказав він.

За інформацією МДА, у Севастополі щорічно налічується 20-30 молодих людей - випускників дитячих будинків.