Через аварію стічні води пішли у Дністровський лиман

У місті Білгород-Дністровський на центральному каналізаційному колекторі сталася руйнація 35 метрів залізобетонної труби (діаметр 600 мм) з подальшим витоком неочищених стічних вод у Дністровський лиман.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, аварія сталася 14 березня о 10.30. Загалом у лиман потрапило близько 600 метрів кубічних стоків.

Проведено роботи з розчистки каналізаційного колектору. О 12.30 припинено виток стоків до Дністровського лиману. Водопостачання міста не припинялося.

Станом на сьогоднішній ранок аварійно-відновлювальні роботи продовжуються, до них залучено аварійні бригади КП „Білгород-Дністровський водоканал” у кількості 7 осіб та 2 од. техніки.