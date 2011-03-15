Двох школярок у Севастополі убила 25-річна жінка

Заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК заявляє про затримання 25-річної жінки за вбивство двох школярок у Севастополі.

Про це В.ФАРИННИК повідомив в інтерв`ю газеті "Комсомольская правда в Украине".

"25-річна жителька Севастополя вже написала явку з повинною. Вона розповіла про те, як все відбулося: де вона зустріла дівчаток, як їх убила і заховала тіла. Всі її свідчення записані у присутності адвоката на відео. Щоправда, потім вона раз п`ять змінювала їх, але ми шукали докази, проводили обшуки. У квартирі підозрюваної знайшли брюки з плямами бурого кольору. Експертиза підтвердила - це кров, а аналіз ДНК - що це кров убитих дівчаток", - сказав В.ФАРИННИК.

За його словами, жінці вже пред`явлено звинувачення у вбивстві двох неповнолітніх, проте слідство ще не встановило усіх причетних до злочину. "Ми на сто відсотків упевнені, що це вона убила дівчаток, але не одна, їй хтось допомагав", - додав він.

Заступник міністра також повідомив, що затримана жінка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності. "Жінка вже раніше була судима, зараз безробітна. Живе разом з другом. У неї є і маленька дитина, яка надана сама собі. Її розпорядок дня ми детально вивчили: з ранку вона із співмешканцем і двома друзями шукали чим поживитися, в основному зрізали кабель і здавали його до приймального пункту металу, а виручку тут же пропивали. У одному з місць, де крали кабель, вони і зустріли двох школярок", - уточнив В.ФАРИННИК.

Водночас заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що слідство ще не встановило мотивів цього вбивства. "Затримана розповідала, що нібито з однією з дівчаток фліртував її цивільний чоловік. Вона це побачила, і, дочекавшись, коли він піде, кілька разів ударила "суперницю" ножем. Друга дівчинка виявилася свідком, тому її теж довелося убити", - повідомив В.ФАРИННИК.

Як повідомляв УНІАН, 10-річна Анастасія Балябіна і 11-річна Тетяна Мізіна вийшли з двору будинку в Севастополі 4 січня і зникли. З 5 січня велися їх пошуки. 10 січня міліція порушила кримінальну справу за статтею «вбивство».

29 січня були виявлені тіла дітей зі слідами насильницької смерті.

1 березня міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що міліція затримала ряд осіб за підозрою у вбивстві дівчаток.