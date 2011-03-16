До Муніципальної лікарняної каси вступили 10 тис. киян

На сьогодні членами Муніципальної лікарняної каси в столиці стали близько 10 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління охорони здоров’я Київської міської держадміністрації з посиланням на виконавчого директора благодійної організації Муніципальна лікарняна каса Володимира ДОЛОТА.

За його словами, кияни досить активно долучаються до Муніципальної лікарняної каси. Так, вже підписано 119 колективних договорів. Зокрема, з Комбінатом залізобетонних конструкцій, Національним авіаційним університетом, заводом «Меридіан», багатьма лікувальними закладами Києва.

На даному етапі проводиться підготовка лікувальних закладів до роботи з пацієнтами-членами МЛК. Для організації роботи Муніципальної лікарняної каси в лікувальних закладах на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця 60 керівників закладів охорони здоров’я пройшли навчання з менеджменту діяльності лікарняної каси. Окрім того, проведено навчання 82 медиків-експертів медичних закладів, які будуть оцінювати якість та ефективність надання медичної допомоги пацієнтам-членам лікарняної каси у медичних закладах Києва.

«Проект «Муніципальна лікарняна каса» спрямований на залучення на солідарній основі додаткових коштів для забезпечення пацієнтів-членів лікарняної каси медикаментами, діагностичними витратними матеріалами при наданні медичної допомоги у стаціонарах. Що стосується якості надання медичних послуг, то вона однакова як для членів лікарняної каси, так і для «звичайних» пацієнтів», – зазначив В.ДОЛОТ.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2010 року у Києві була зареєстрована благодійна організація "Муніципальна лікарняна каса". Того ж дня у банку "Київська Русь" було відкрито розрахунковий рахунок, на який усі, хто бажає стати членом лікарняної каси, можуть вносити членські внески.

Для того, аби стати членом лікарняної каси, необхідно написати заяву і зробити перший внесок у розмірі 10 грн. Після сплати щомісячного внеску у розмірі 30 грн. три місяці поспіль людина має звернутися з платіжними документами до офісу Муніципальної лікарняної каси. Після цього видається посвідчення члена лікарняної каси, яке дає право користуватися медичними послугами.

Проект "Муніципальна лікарняна каса" реалізується у рамках реформування сфери охорони здоров’я столиці.

13 січня В.ДОЛОТ повідомив, що з початку року членами організації стали майже 1 тис. киян.

Разом з тим, за його словами, для того, аби лікарняна каса змогла виконувати свої обов`язки у повному обсязі, необхідно, щоб до такої форми надання медичних послуг щомісяця долучалися близько 30 тис. осіб.