85-річна рівнянка вбила ножем чоловіка-тирана, а на Волині 65-річний чоловік вистрілив дружині у голову.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області, 85-річна жителька Рівного убила ножем свого 83-річного чоловіка, з яким прожила разом 55 років. Зі слів сусідів, у цій сім’ї упродовж тривалого часу були непорозуміння та виникали сварки. Посилювалися вони й через зловживання дідуся спиртними напоями. Правоохоронці з’ясували, що впродовж декількох останніх років чоловік знущався над жінкою, і вона заявила, що вже не могла терпіти цього.

Жінка зізналася у скоєному, але зараз перебуває у шоковому стані у лікарні.

Порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу - умисне вбивство. Для підозрюваної обрано запобіжний захід – підписка про невиїзд.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, на Волині чоловік під час сімейної сварки вистрелив дружині в голову зі стартового пістолета. Після цього, 65-річний чоловік зателефонував у чергову частину Ковельського міського відділу міліції і зізнався в злочині.

62-річну потерпілу госпіталізовано в реанімацію. Жінку прооперовано. Медики кажуть, що стан потерпілої стабільно тяжкий.

За словами начальника Ковельського МВ УМВС України у Волинській області Миколи ДУБІЯ, подружжя перебувало в офіційному розлученні, але проживало разом. Між собою колишні чоловік і дружина постійно скандалили.

Чоловік розповів, що стартовий пістолет йому привезли два роки тому з-за кордону. Пізніше він переробив його на бойовий.

На даний час порушено кримінальну справу за ч. 2 статтею 15 (Замах на злочин) та ч.1статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.