На Вінниччині 4-річна дівчинка отруїлась аспірином

4-річна дівчинка з м.Тульчин Вінницької області госпіталізована внаслідок отруєння таблетками «аспірину».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 15 березня 2011 року, в приймальне відділення Тульчинської районної лікарні потрапила 4-річна жителька міста Тульчин, дівчинка отруїлася таблетками «аспірину».

З’ясовано, що у дитину заболів живіт і мати переплутавши таблетки активованого вугілля дала дитині таблетки аспірину в кількості трьох штук. Батьки дитини відразу поїхали у приймальне відділення лікарні.

На даний час дитина з діагнозом гостре медикаментозне отруєння перебуває в реанімаційному відділені Тульчинської районної лікарні.