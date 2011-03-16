Харківських журналістів навчать надавати першу медичну допомогу

Харківські журналісти першими в Україні опановують навички надання першої медичної допомоги.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, в центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф обласної клінічної лікарні розпочалися заняття для журналістів з надання першої медичної допомоги.

За словами начальника управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторії МАРЕНИЧ, таке навчання для представників ЗМІ проводиться вперше в Україні.

«Сьогодні тут зібралися перші 11 небайдужих журналістів, які хочуть дізнатися про все те, що дуже необхідне в житті. Навички надання першої медичної допомоги є вкрай необхідними всім, незважаючи на те, яка у тебе професія. Особливо це потрібно журналістам, які часто потрапляють у непередбачувані ситуації», - сказала В.МАРЕНИЧ.

Крім того, додала вона, «у журналістів є унікальна можливість не просто навчитися чомусь, але й з внутрішнього боку розповісти читачам, слухачам та глядачам про таку складну професію, як лікар екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».