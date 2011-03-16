Луцьк: посадовці вкрали у студентів-інвалідів 7 авто

Луцька прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Луцького інституту розвитку людини університету “Україна”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Перевіркою законності використання транспортних засобів, наданих для забезпечення прав інвалідів, встановлено, що в 2009 році Луцькому інституту розвитку людини університету “Україна”, в якому навчалося 163 студенти-інваліди та 14 дітей-сиріт, державною виконавчою службою було безоплатно передано 7 транспортних засобів. У подальшому службові особи вищеназваного навчального закладу, не взявши цих автомобілів на баланс і не поставивши на облік в органах ВРЕР, реалізували їх приватному підприємцю за ціною 32 тис. грн., кошти привласнили.

Триває досудове слідство.