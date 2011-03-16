Названа причина смерті київської школярки на уроці фізкультури

Органи прокуратури назвали попередню причиною смерті 14-річної учениці школи № 219 Оболонського району Києва, яка померла під час уроку фізкультури. Це - пневмонія.

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, пише Фокус.

«За попередніми даними, вона померла від пневмонії, але зараз проводиться комплексно-медичне дослідження, і результатів його поки немає, тому рішення органів внутрішніх справ ще не приймалося», - сказав джерело.

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