Названа причина смерті київської школярки на уроці фізкультури
17:21, 16 березня 2011Новини регіонів
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Заявило джерело у прокуратурі
Органи прокуратури назвали попередню причиною смерті 14-річної учениці школи № 219 Оболонського району Києва, яка померла під час уроку фізкультури. Це - пневмонія.
Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, пише Фокус.
«За попередніми даними, вона померла від пневмонії, але зараз проводиться комплексно-медичне дослідження, і результатів його поки немає, тому рішення органів внутрішніх справ ще не приймалося», - сказав джерело.
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