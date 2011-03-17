У Харкові онук до смерті забив рідну бабусю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, тіло 85-річної жінки було знайдене в її помешканні.

Судово-медична експертиза встановила, що смерть жінки настала в результаті нанесених тяжких травм. У ході оперативно-розшукових заходів працівниками карного розшуку Київського райвідділу міліції був затриманий 24-річний онук жінки. З’ясувалося, що він проживав у бабусі і часто випивав, що призводило до постійних сварок. Одна з них і закінчилася трагедією.

За даним фактом слідчим відділом Київського РВ порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження), що передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Підозрюваний затриманий в порядку ст. 115 КПКУ та утримується в ізоляторі тимчасового тримання.