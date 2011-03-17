У Києві на станції метро "Лісова" загинула пасажирка на милицях
12:21, 17 березня 2011Новини регіонів
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Оступилась і впала
Сьогодні, 17 березня, о 05.55 на станції "Лісова" Святошинсько - Броварської лінії Київського метрополітену стався нещасний випадок з пасажиркою, яка зайшла на станцію на милицях.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КП “Київський метрополітен”, при посадці до вагону пасажирка оступилась і впала.
“Одна з милиць пасажирки потрапила на контактну рейку, яка знаходиться під напругою. Пасажирка попала під дію електричного струму”, - йдеться у повідомленні.
Швидка медична допомога констатувала смерть.
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